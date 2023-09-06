В Бресте предприниматель придумал, как давать деньги в долг так, чтобы всегда быть в плюсе 3 6.09.2023, 21:06

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Заинтересовалась даже налоговая.

В Бресте судили индивидуального предпринимателя, который придумал хитрую схему выдачи микрозаймов. Подробности дела рассказали в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Все началось с того, что бизнесмен принял от клиента заявку по предоставлению займа «Деньги в долг», согласовав место встречи в одном из торговых центров города. Когда заемщик прибыл на место, ипэшник ему сообщил, что для получения от него 1100 рублей в долг тому необходимо в салоне бытовой техники приобрести товар на сумму 2200 рублей на свое имя в рассрочку и передать все ему вместе с документами и гарантийными талонами.

Сделка оформлялась распиской об отсутствии претензий при получении 1100 рублей, которые предприниматель под видом договора купли-продажи передавал гражданину-заемщику в обмен на бытовую технику стоимостью 2200 рублей.

Когда бизнесменом заинтересовалась налоговая, выяснилось, что по такой схеме он выдал микрозаймы 55 клиентам на общую сумму порядка 67 000 рублей, в обмен на которые получил 72 единицы различной бытовой техники стоимостью более 112 000 рублей.

Суд признал брестчанина виновным в незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначили 30 базовых величин штрафа (1110 рублей), с конфискацией 15% суммы дохода — почти 17 тысяч рублей, а также 3300 рублей, как средства совершения административного правонарушения.

Судебное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

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