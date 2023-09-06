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Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

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  • 6.09.2023, 21:09
  • 1,036
Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

Они помогут эффективнее отражать российскую агрессию.

Украина получит более 150 беспилотников от французской компании Delair. Они помогут эффективнее отражать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

«Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины», - говорится в сообщении.

По словам министра, Украина выбрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.

Речь идет о более 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.

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