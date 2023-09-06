Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair2
- 6.09.2023, 21:09
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Они помогут эффективнее отражать российскую агрессию.
Украина получит более 150 беспилотников от французской компании Delair. Они помогут эффективнее отражать российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
«Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины», - говорится в сообщении.
По словам министра, Украина выбрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.
Речь идет о более 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.