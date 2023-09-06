В России засекретили данные о получивших инвалидность на войне 2 6.09.2023, 21:29

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В конце марта «Ростех» заявил об увеличении производства протезов в связи с ростом спроса на них.

Социальный фонд России перестал публиковать данные из федерального реестра инвалидов (ФРИ). С сайта ФРИ пропал раздел «Аналитика», где среди прочего приводилось количество россиян, получивших инвалидность в результате военной травмы, обнаружила «Медиазона».

До августа статистика по каждому субъекту федерации публиковалась ежемесячно. С ее помощью журналисты рассчитывали количество россиян, получивших инвалидность из-за ранений на войне с Украиной.

В пресс-службе Социального фонда отказались назвать причину засекречивания данных и посоветовали обратиться за ними в Росстат.

В конце марта «Ростех» заявил об увеличении производства бионических протезов в связи с ростом спроса на них. «За помощью обращаются военнослужащие, а также гражданские пациенты, в том числе дети. С травмами по большей части минно-взрывного характера, приведшими к ампутации», — отметили в госкорпорации.

При этом российское протезирование столкнулось с трудностями, поскольку большинство деталей для искусственных частей тела больше нельзя завозить из-за рубежа в связи с санкциями. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что у участников войны в Украине возникли проблемы с получением протезов и средств реабилитации: необходимые выплаты предоставляются несвоевременно, а некоторые производители ТСР резко подняли цены. Также, по словам Кузнецовой, у производителей не хватает мощностей, чтобы удовлетворить возросший спрос.

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