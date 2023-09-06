Большое наводнение накрыло Грецию
- 6.09.2023, 21:45
Двое погибших, есть пропавшие без вести.
В центральной части Греции по меньшей мере два человека погибли и трое пропали без вести после того, как сильные ливни вызвали наводнение.
Об этом сообщает Kathimerini.
Шторм Даниэль, который бушует в Греции с понедельника, вызвал оползни, разрушил мост и повалил опоры линий электропередач.
Во вторник один человек погиб после обвала стены в результате непогоды в портовом городе Волос.
Также тело пожилой женщины было найдено неподалеку от населенного пункта Пелион в центральной Греции. Ее обнаружили под кучей дров.
Кроме того, продолжается спасательная операция по поиску трех пропавших без вести.
В Греции заявили, что эта непогода стала самой экстремальной с точки зрения количества осадков за всю историю наблюдений в стране.