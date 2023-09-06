Власти Литвы прокомментировали белорусские паспортные проблемы 2 6.09.2023, 21:49

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Вильнюс знает о новых ограничениях для белорусов-эмигрантов.

Власти Литвы знают о новых ограничениях для белорусов-эмигрантов, одобренных Александром Лукашенко. Об этом «Белсату» сказала директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она заверила, что белорусские граждане, как и раньше, смогут оформлять паспорта иностранца.

«Мы знаем, что теперь белорусы должны возвращаться в Беларусь, чтобы продолжить документы. Однако большинство белорусов, которые здесь живут и работают, имеют возможность вернуться, и они это очень часто делают», — отметила Гудзинскайте.

Тем, кто не может съездить в Беларусь за новым паспортом, Литва выдает специальные паспорта для путешествий. Только надо обосновать такую потребность:

«Мы отдельно рассматриваем каждый случай белорусов, которые опасаются преследования и не могут ехать в Беларусь. Если действительно по объективным причинам белорус не может вернуться на родину, мы выдаем паспорт иностранца».

Глава Департамента миграции подчеркнула, что паспорт иностранца могут оформить владельцы временного или постоянного ВНЖ.

«Мы в Литве имеем все процедуры, и мы готовы к тем случаям, как сейчас, когда людям понадобятся паспорта для путешествий, и они не могут получить белорусский паспорт, у них будет возможность оформить паспорт иностранца в Литве», — подытожила Эвелина Гудзинскайте.

Такой документ заменяет национальный белорусский паспорт в поездках за пределы Литвы и признается почти всеми странами, признающими паспорт гражданина Литвы. Белорус с литовским паспортом иностранца может свободно путешествовать по Шенгенской зоне в течение максимум 90 дней в полгода (так как одновременно имеет ВНЖ в Литве). Однако все равно требуется оформлять визы тех стран, куда гражданам Беларуси безвизовый въезд запрещен.

Оформление паспорта иностранца в Литве будет стоить 65 евро. В течение пяти дней власти должны рассмотреть заявление и при положительном решении выдать документ в течение еще 30 дней. Ускоренной процедуры за дополнительную оплату сейчас нет. Срок действия такого паспорта не должен превышать срока действия ВНЖ, при этом будет не менее 3 месяцев и не более 5 лет.

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