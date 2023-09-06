В Беларусь массово рванули россияне 6.09.2023, 22:02

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Наша страна стала лидером среди самых популярных направлений у россиян осенью.

Стало известно, что Беларусь заняла первое место в рейтинге самых популярных направлений у граждан России осенью 2023 года. Это следует из исследования, которое было подготовлено специально для издания «Газета.ру».

Отмечается, что лидером в рейтинге среди самых популярных направлений по количеству бронирований на сентябрь — ноябрь 2023 года у россиян стала Беларусь (18% броней). На втором месте оказалась Турция с 17% броней. Сказано, что третье место занял Таиланд, на долю которого пришлось 7% броней. Что касается Италии, Армении и Абхазии, то на указанные направления пришлось по 6% бронирований граждан России. Согласно проведенному исследованию, в топ-10 самых популярных зарубежных направлений также попали Франция, Япония, Узбекистан, Грузия.

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