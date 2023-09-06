Блинкен объявил о пакете помощи Украине от США 6.09.2023, 22:06

Энтони Блинкен

На более чем $1 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд на помощь Украине. Об этом он заявил 6 сентября в Киеве на совместном брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Видеозапись опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

«Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности. В общем, мы передали ее более чем на $43 млрд с начала российской агрессии. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы освободили более 50% оккупированных территорий… Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону, в частности», – сказал Блинкен.

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