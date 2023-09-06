Вот такая «защита» 1 6.09.2023, 22:26

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Андрей Окунь

Это не покрышки, а чьи-то погоны — за «оборудование дополнительной защиты для авиатехники».

CNN опубликовало четкие снимки, как на российских аэродромах теперь защищают военные самолёты. На кадрах запечатлены два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, покрытые автомобильными шинами.

Практического смысла эта покрышечная броня не имеет никакого, только если в голову российскому командованию не ударил фатализм, и генералы не решили помочь бомбардировщикам быстрее воспламеняться и сгорать при ударах БПЛА. Ну, может, еще кому-то будет мягче загораться на крыле самолета, но с точки зрения военной логики это полнейшая глупость.

На самом деле вы смотрите не на покрышки, а на чьи-то погоны, полученные за «оборудование дополнительной защиты для авиационной техники». Это мы с вами видим шины на кадрах, сделанных спутниками.

В свою очередь российское начальство ни снимки, ни покрышки не увидит, а только узнает из папочек, что «комплекс мер по усилению противовоздушной обороны» успешно выполнен, и на этом успокоится. Потому что именно так функционирует путинская вертикаль власти.

Андрей Окунь, telegram

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