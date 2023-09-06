Продавать машины в Беларуси можно будет только при личном присутствии

Продавать машины в Беларуси можно будет только при личном присутствии1
- 6.09.2023, 22:40
- 3,126
Подробности.
Согласно Указу №278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» от 4 сентября 2023 года, отчуждение имущества в Беларуси должно осуществляться или в присутствии собственника, или на основании доверенности, которая была оформлена в Беларуси. Кроме того, оформленная в Беларуси доверенность или личная явка необходимы будут во время оформления дубликатов различных документов.
Тем самым, изменения коснутся договоров об отчуждении и залоге недвижимого имущества, отчуждении механических транспортных средств, прицепов и самоходных машин, подлежащих госучету, а также иных договоров и сделок об отчуждении имущества.
Белорусы, живущие за рубежом, смогут заключать сделки в Беларуси либо лично, либо по доверенности, однако, чтобы оформить последнюю, все равно нужно приехать в страну.