Продавать машины в Беларуси можно будет только при личном присутствии 1 6.09.2023, 22:40

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Подробности.

Согласно Указу №278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» от 4 сентября 2023 года, отчуждение имущества в Беларуси должно осуществляться или в присутствии собственника, или на основании доверенности, которая была оформлена в Беларуси. Кроме того, оформленная в Беларуси доверенность или личная явка необходимы будут во время оформления дубликатов различных документов.

Тем самым, изменения коснутся договоров об отчуждении и залоге недвижимого имущества, отчуждении механических транспортных средств, прицепов и самоходных машин, подлежащих госучету, а также иных договоров и сделок об отчуждении имущества.

Белорусы, живущие за рубежом, смогут заключать сделки в Беларуси либо лично, либо по доверенности, однако, чтобы оформить последнюю, все равно нужно приехать в страну.

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