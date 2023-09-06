ВСУ уничтожили запасы ракет «Вихрь»: появились подробности удара по складу россиян 1 6.09.2023, 22:54

2,670

Видео.

Украинские бойцы ударили по военному складу российских войск на Бахмутском направлении фронта. Известно, что на складе хранились управляемые ракеты 9М127 «Вихрь», которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52, сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.

«В ходе ведения аэроразведки операторами ССО выявлено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям» - говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о складе россиян вблизи пгт Мироновский, о поражении которого сообщалось 5 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».