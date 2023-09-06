закрыть
6 сентября 2023, среда, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили запасы ракет «Вихрь»: появились подробности удара по складу россиян

1
  • 6.09.2023, 22:54
  • 2,670
ВСУ уничтожили запасы ракет «Вихрь»: появились подробности удара по складу россиян

Видео.

Украинские бойцы ударили по военному складу российских войск на Бахмутском направлении фронта. Известно, что на складе хранились управляемые ракеты 9М127 «Вихрь», которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52, сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.

«В ходе ведения аэроразведки операторами ССО выявлено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям» - говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о складе россиян вблизи пгт Мироновский, о поражении которого сообщалось 5 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин