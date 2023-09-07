В Витебске задержали казачьего атамана 7.09.2023, 0:44

Василий Романенко

Он – довольно крупный девелопер.

Крупного витебского девелопера задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля. КГК недосчитался от него 2,5 млн рублей налогов. «Наша Нiва» полагает, что речь идет о витебском бизнесмене Василии Романенко. Он также был атаманом Витебского округа.

Как сообщает КГК, подозреваемый восемь лет занимался арендой коммерческой недвижимости. В собственности его семьи находится более 65 объектов, включая крупный торговый центр, один из рынков города, складские помещения.

Согласно КГК, с целью уклонения от налогов «глава семейства, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал регистрацию еще шести взаимозависимых и подконтрольных субъектов хозяйствования, которые занимались тем самым видом деятельности, при этом использовали специальный режим налогообложения».

КГК считает, что между этими субъектами хозяйствования бизнесмен искусственно распределил торговые объекты и выручку от их сдачи в аренду.

«Финансовой милицией был установлен целый ряд признаков, указывающих на наличие противоправной схемы минимизации налогов: компании вели совместный бизнес, управление их деятельностью фактически осуществлялось одним лицом, офисные помещения всех субъектов хозяйствования находились по одному юридическому адресу и прочее», — сообщает ведомство.

По версии КГК, в результате необоснованного использования льготного режима налогообложения бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,5 млн рублей.

В отношении его и еще четырех человек возбуждено уголовное дело.

Проведены восемь обысков, арестованы 65 объектов недвижимости общей стоимостью около 100 млн рублей.

«В настоящее время подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. В добровольном порядке ими перечислено в бюджет 330 тысяч рублей», — добавили в КГК.

Информация о задержании Романенко появилась в сетях 27 августа. Наверное, Романенко сейчас на свободе, но точной информации на этот счет нет.

Его семья владеет рынком «Центральный», строительным магазином «Рамторг», бывшим кинотеатром «Бригантина» и т.д.

Романенко 71 год. Он окончил Академию сельского хозяйства в городе Горки в 1984 году, работал в управленческих органах сельского хозяйства. «Наладил в городе поставки продовольствия для населения», как пишет о нем сайт «Белорусское казачество».

Интерес к нему этого сайта не случаен. Он был главным атаманом Витебского округа этой структуры с российскими корнями.

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