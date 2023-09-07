К Земле летят сразу пять астероидов 7.09.2023, 2:17

Два из них особенно крупные.

Пять астероидов, один из них размером с дом, а два - с самолет, пролетят мимо Земли в период с 6 по 12 сентября, сообщает СBSNews со ссылкой на данные NASA.

Первый из астероидов, JA5, пролетит мимо планеты уже 6 сентября, расстояние до Земли составит более пяти миллионов километров. Астероид впервые заметили в 2021 году, по оценкам ученых, его диаметр составляет примерно 18 метров. То есть, его размеры можно сравнить с домом.

Еще два астероида сблизятся с Землей 8 сентября, это небесные тела QC5 и GE. Диаметр первого составляет примерно 24 метра, а второго – 7,9 метра. Первый «космический камень» был обнаружен в 2023 году, в момент максимального сближения с планетой он будет находиться на расстоянии около четырех миллионов километров от нее. Второй открыли в 2020 году, он пролетит на расстоянии 5,7 миллиона километров от Земли.

Еще один астероид размером с самолет, QF6, сблизится с нашей планетой 10 сентября, пролетев на расстоянии 2,6 миллиона километров от Земли. Впервые космический камень заметили только в этом году, ученые оценивают его диаметр в 20,7 метра.

Последний из ожидаемых астероидов, RT2, сблизится с планетой 12 сентября, пролетев на расстоянии 4,2 миллиона километров от нее. Ученые открыли его в 2020 году и оценивают диаметр астероида в 7,6 метра.

Ожидается, что ни один из этих астероидов не будет нести опасности для Земли.

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