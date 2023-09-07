Эксперт по вождению рассказал, как идеально припарковаться в узком месте за 30 секунд 7.09.2023, 3:32

Нужно выполнить всего несколько легких этапов.

Припарковаться задним ходом в узком месте всего за 30 секунд реально. Опытный эксперт по вождению поделился с водителями простым способом, как это сделать идеально.

На своем аккаунте @chequanlaosi в Instagram автолюбитель опубликовал видео с этим методом, который он разделил на несколько простых шагов.

«После просмотра этого видео заехать задним ходом на парковочное место станет очень просто», - отметил он в подписи к ролику.

Специалист на собственном примере доказывает, что припарковаться «идеально» задним ходом возможно, для этого нужно выполнить всего несколько легких этапов.

Многие пользователи в комментариях с восторгом отнеслись к такому пособию по парковке в узких местах еще и задним ходом. «Половина мира должна посмотреть это видео», - отметил один из комментаторов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».