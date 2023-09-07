«О Боже»: момент взрыва в Ростове-на-Дону напугал россиян 4 7.09.2023, 7:52

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К штабу Южного военного округа согнали множество военных.

Момент падения беспилотника в Ростове-на-Дону в России утром 7 сентября попал на видео. Событие не на шутку напугало россиянку, на глазах которой произошел мощный взрыв, сопровождавшийся огненной вспышкой.

Единственное, что она смогла произнести, – это «О Боже». Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы.

Как пишут росСМИ, на место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону через дорогу от штаба Южного военного округа прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия.

Напомним, взрыв в Ростове прогремел около 3.30 7 сентября, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА якобы упал на автомобиль.

Жители Ростова-на-Дону сообщили в комментарии росСМИ, что всего было слышно «три громких взрыва», после этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

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