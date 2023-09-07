Скандальный указ Лукашенко вступил в силу: что изменилось для белорусов 4 7.09.2023, 8:00

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Самые важные последствия.

С 7 сентября официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Новый закон существенно повлиял на планы многих граждан Беларуси, которые оказались за границей, — по крайней мере в обозримом будущем.

Сайт zerkalo.io собрал самые важные изменения, с которыми теперь предстоит столкнуться эмигрантам, и варианты решения одной из насущных проблем — истекающего срока действия паспорта.

Нельзя получить или продлить паспорт за рубежом

Ранее белорусы, живущие за рубежом, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. Речь идет о тех, кто постоянно проживает за пределами Беларуси и состоит на консульском учете.

Теперь это можно будет делать только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства» — то есть в Беларуси. Что касается биометрических паспортов, то, помимо ОВД, их будут менять еще и в МИД, но опять-таки исключительно на территории Беларуси.

Продлить срок действия паспорта через консульство тоже нельзя — для этого придется ехать в Беларусь.

Если человек уже подал документы о получении (или продлении) паспорта за границе и оплатил консульский сбор, его дело будет рассматриваться в прежнем порядке. Паспорт он сможет забрать в белорусской дипмиссии — возвращаться на родину для этого не придется.

Однако тем, кто еще только записался на подачу заявления в консульство, не повезло: электронные очереди на выдачу, продление или замену паспорта аннулируются.

Получить паспорт по доверенности на родственников, оставшихся в Беларуси, нельзя: закон обязывает совершеннолетнего гражданина получать документы лично.

Нельзя оформить многие документы через посольства и консульства

Указом также установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси. Теперь оформить сделки с имуществом и выполнить некоторые административные процедуры можно будет только при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси.

В частности, речь идет о продаже недвижимости и автомобилей, проставлении апостилей, выдаче справок из ЗАГС и дубликатов диплома об образовании.

Уже оформленная за границей доверенность на перечисленные в указе виды услуг больше не будет действовать.

Как и с случае с паспортом, обращения, поданные белорусами до вступления указа в силу, будут рассматриваться в прежнем порядке.

Какие действия теперь можно совершить только лично либо по доверенности, оформленной в Беларуси:

принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли (долей) в праве собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного капитала;

принятие решения о назначении семейного капитала;

принятие решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;

принятие решения о распоряжении средствами семейного капитала после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала;

выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, за исключением выдачи повторного свидетельства о смерти;

выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния (о записи акта гражданского состояния, об отсутствии записи акта о заключении брака), и извещений об отсутствии записи акта гражданского состояния, за исключением справок, содержащих сведения из записей актов о смерти;

выдача дубликатов документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении;

регистрация по месту жительства (по месту пребывания) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь;

выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

государственная регистрация транспортных средств (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним);

снятие с учета транспортных средств;

проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь, при обращении лица, находящегося в Республике Беларусь;

легализация официального документа в Республике Беларусь;

государственная регистрация в отношении: земельных участков; жилого дома либо изолированного жилого помещения; капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения, машино-места; эксплуатируемого капитального строения, эксплуатируемого изолированного помещения либо машино-места.

Что по-прежнему смогут делать сотрудники белорусских дипмиссий:

удостоверять завещания;

удостоверять согласия, отказы;

свидетельствовать верность копий документов и выписок из документов;

свидетельствовать подлинность подписи на документах;

свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой;

удостоверять факт нахождения гражданина в живых;

удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте;

удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;

удостоверять время предъявления документов;

выдавать дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хранении в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь;

удостоверять доверенности заинтересованных лиц, являющихся работниками дипломатических представительств, консульских учреждений или торговых представительств Республики Беларусь, представителями государственных органов, и членов их семей, иных лиц, перечень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, а также отмену таких доверенностей.

Указ был официально опубликован 6 сентября. Согласно закону о правовых актах, он начал действовать с 00.00 7 сентября.

Как решить проблему с истекшим за границей паспортом

Поездка в Беларусь (не для всех)

Получить, обменять или продлить любой вид паспорта и ID-карты через белорусские загранучреждения больше не получится.

Теперь граждане, которые постоянно проживают за пределами страны и состоят на консульском учете, должны обращаться в главное консульское управление МИД либо в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Беларуси (по месту последнего жительства родителей — для лиц, не проживавших в Беларуси).

Однако для политических эмигрантов и вообще для белорусов, которые опасаются репрессий в случае возвращения на родину, этот вариант не подходит.

Проездной документ иностранца (самый быстрый и реалистичный способ)

В ряде государств иностранец при наличии ВНЖ может получить временную замену паспорта, если тот утерян, поврежден или нет возможности оформить новый. Например, в Польше это проездной документ для иностранца, в Литве — паспорт иностранца.

Сам по себе такой документ не дает права пребывания в стране, выдавшей его (для этого требуется ВНЖ) и не предоставляют новое гражданство. Зато с ними можно передвигаться по Шенгенской зоне или за ее пределы (получив соответствующую визу, если это необходимо).

Женевский паспорт

Женевский паспорт (его еще называют «голубым» или «синим») — также проездной документ, который выдается и в Польше, и в Литве, и в ряде других стран. Но получить его может лишь иностранец, имеющий статус беженца.

Гражданство другой страны

Человек, переехавший на ПМЖ в другую страну, обычно с течением времени приобретает право на получение ее гражданства.

Обычно натурализация — либо продолжительный, либо очень дорогой процесс. Но законодательство отдельных государств предусматривает некоторые послабления, часть из которых вполне может подойти кому-то из белорусов. Например, речь идет о карте поляка в случае Польши или программах репатриации в Израиль и некоторые другие страны.

Кроме того, часть государств — например, Египет, Турция, страны Карибского бассейна — предлагают на законных основаниях приобрести их гражданство в обмен на инвестиции. Однако чаще всего речь идет об очень больших суммах: самый дешевый вариант — в Доминике — обойдется минимум в 100 000 долларов. Поэтому этот способ подходит только для очень состоятельных людей.

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