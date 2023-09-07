Скандальный указ Лукашенко вступил в силу: что изменилось для белорусов

Скандальный указ Лукашенко вступил в силу: что изменилось для белорусов4
- 7.09.2023, 8:00
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Самые важные последствия.
С 7 сентября официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Новый закон существенно повлиял на планы многих граждан Беларуси, которые оказались за границей, — по крайней мере в обозримом будущем.
Сайт zerkalo.io собрал самые важные изменения, с которыми теперь предстоит столкнуться эмигрантам, и варианты решения одной из насущных проблем — истекающего срока действия паспорта.
Нельзя получить или продлить паспорт за рубежом
Ранее белорусы, живущие за рубежом, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. Речь идет о тех, кто постоянно проживает за пределами Беларуси и состоит на консульском учете.
Теперь это можно будет делать только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства» — то есть в Беларуси. Что касается биометрических паспортов, то, помимо ОВД, их будут менять еще и в МИД, но опять-таки исключительно на территории Беларуси.
Продлить срок действия паспорта через консульство тоже нельзя — для этого придется ехать в Беларусь.
Если человек уже подал документы о получении (или продлении) паспорта за границе и оплатил консульский сбор, его дело будет рассматриваться в прежнем порядке. Паспорт он сможет забрать в белорусской дипмиссии — возвращаться на родину для этого не придется.
Однако тем, кто еще только записался на подачу заявления в консульство, не повезло: электронные очереди на выдачу, продление или замену паспорта аннулируются.
Получить паспорт по доверенности на родственников, оставшихся в Беларуси, нельзя: закон обязывает совершеннолетнего гражданина получать документы лично.
Нельзя оформить многие документы через посольства и консульства
Указом также установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси. Теперь оформить сделки с имуществом и выполнить некоторые административные процедуры можно будет только при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси.
В частности, речь идет о продаже недвижимости и автомобилей, проставлении апостилей, выдаче справок из ЗАГС и дубликатов диплома об образовании.
Уже оформленная за границей доверенность на перечисленные в указе виды услуг больше не будет действовать.
Как и с случае с паспортом, обращения, поданные белорусами до вступления указа в силу, будут рассматриваться в прежнем порядке.
Какие действия теперь можно совершить только лично либо по доверенности, оформленной в Беларуси:
принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли (долей) в праве собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного капитала;
принятие решения о назначении семейного капитала;
принятие решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;
принятие решения о распоряжении средствами семейного капитала после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала;
выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, за исключением выдачи повторного свидетельства о смерти;
выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния (о записи акта гражданского состояния, об отсутствии записи акта о заключении брака), и извещений об отсутствии записи акта гражданского состояния, за исключением справок, содержащих сведения из записей актов о смерти;
выдача дубликатов документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении;
регистрация по месту жительства (по месту пребывания) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь;
выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;
государственная регистрация транспортных средств (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним);
снятие с учета транспортных средств;
проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь, при обращении лица, находящегося в Республике Беларусь;
легализация официального документа в Республике Беларусь;
государственная регистрация в отношении: земельных участков; жилого дома либо изолированного жилого помещения; капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения, машино-места; эксплуатируемого капитального строения, эксплуатируемого изолированного помещения либо машино-места.
Что по-прежнему смогут делать сотрудники белорусских дипмиссий:
удостоверять завещания;
удостоверять согласия, отказы;
свидетельствовать верность копий документов и выписок из документов;
свидетельствовать подлинность подписи на документах;
свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой;
удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте;
удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
удостоверять время предъявления документов;
выдавать дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хранении в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь;
удостоверять доверенности заинтересованных лиц, являющихся работниками дипломатических представительств, консульских учреждений или торговых представительств Республики Беларусь, представителями государственных органов, и членов их семей, иных лиц, перечень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, а также отмену таких доверенностей.
Указ был официально опубликован 6 сентября. Согласно закону о правовых актах, он начал действовать с 00.00 7 сентября.
Как решить проблему с истекшим за границей паспортом
Поездка в Беларусь (не для всех)
Получить, обменять или продлить любой вид паспорта и ID-карты через белорусские загранучреждения больше не получится.
Теперь граждане, которые постоянно проживают за пределами страны и состоят на консульском учете, должны обращаться в главное консульское управление МИД либо в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Беларуси (по месту последнего жительства родителей — для лиц, не проживавших в Беларуси).
Однако для политических эмигрантов и вообще для белорусов, которые опасаются репрессий в случае возвращения на родину, этот вариант не подходит.
Проездной документ иностранца (самый быстрый и реалистичный способ)
В ряде государств иностранец при наличии ВНЖ может получить временную замену паспорта, если тот утерян, поврежден или нет возможности оформить новый. Например, в Польше это проездной документ для иностранца, в Литве — паспорт иностранца.
Сам по себе такой документ не дает права пребывания в стране, выдавшей его (для этого требуется ВНЖ) и не предоставляют новое гражданство. Зато с ними можно передвигаться по Шенгенской зоне или за ее пределы (получив соответствующую визу, если это необходимо).
Женевский паспорт
Женевский паспорт (его еще называют «голубым» или «синим») — также проездной документ, который выдается и в Польше, и в Литве, и в ряде других стран. Но получить его может лишь иностранец, имеющий статус беженца.
Гражданство другой страны
Человек, переехавший на ПМЖ в другую страну, обычно с течением времени приобретает право на получение ее гражданства.
Обычно натурализация — либо продолжительный, либо очень дорогой процесс. Но законодательство отдельных государств предусматривает некоторые послабления, часть из которых вполне может подойти кому-то из белорусов. Например, речь идет о карте поляка в случае Польши или программах репатриации в Израиль и некоторые другие страны.
Кроме того, часть государств — например, Египет, Турция, страны Карибского бассейна — предлагают на законных основаниях приобрести их гражданство в обмен на инвестиции. Однако чаще всего речь идет об очень больших суммах: самый дешевый вариант — в Доминике — обойдется минимум в 100 000 долларов. Поэтому этот способ подходит только для очень состоятельных людей.