У белоруса возникли проблемы с получением наследства из-за одной буквы в фамилии 1 7.09.2023, 8:10

3,386

Помог только случай.

Фамилия мужчины отличалась от отцовской одной буквой, поэтому он не мог вступить в наследство. При этом он еще много лет назад хотел вернуть себе фамилию своих предков, но в паспортном столе не разрешили, пишет «Онлайнер».

При подаче заявления на замену паспорта человеку сказали, что замена окончания фамилии с «О» на «А» возможна только при представлении оригинала свидетельства о рождении. Но свидетельство было утеряно.

Через какое-то время, уже после смерти отца в 2002 году, человеку нужно было вступать в наследство. А в связи с разницей в фамилиях, отличавшихся все той же злополучной последней буквой, возникли сложности.

Имущество решили на тот момент оформлять на родного брата. Однако он отказался вступать в наследство.

А спустя много лет было найдено утраченное свидетельство о рождении, спрятанное в доме бабушки. Его нашли в печи. Оказалось, что в военные и послевоенные годы там прятали документы, но ни бабушка, ни, возможно, мать мужчины, которая знала тайну, никому об этом не говорили. После их смерти свидетельство так и осталось лежать в укромном месте.

Но и это не решило проблем автоматически: документ был поврежден, а личные данные в нем стерлись. Мужчина обратился к судебным экспертам, которые смогли восстановить часть информации, включая фамилию и дату рождения. И теперь у него появился шанс наконец вступить в законное наследство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».