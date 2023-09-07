«Чтобы у Путина был инсульт» 3 7.09.2023, 8:19

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Фото: Getty Images

Известный британский актер обратился к ВСУ и странам Запада.

Известный британский комедийный актер и режиссер Стивен Фрай призвал Запад не прекращать поддержку украинцев и пожелал Вооруженным Силам Украины успехов на поле боя. Он также хотел бы, чтобы у президента России Владимира Путина произошел инсульт, а сам диктатор закончил жизнь где-нибудь в подвале.

По словам актера, российские оккупанты должны отступить и покинуть украинские территории. Об этом и другом знаменитость рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы телеканала ICTV Елене Фроляк.

«Но вот что бы я хотел сейчас конкретно – чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев. Я ведь немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году. Я, конечно, желаю Вооруженным Силам Украины успехов на поле боя. А россиянам скажу, что единственное решение для них – отступить, прекратить говорить ультиматумами типа: «Вот отдадите Донбасс, то, может, мы подумаем». Нет, вы не можете им отдать то, что им не принадлежит», – высказался актер.

Кроме того, Фрай отметил, что не все меряется силой: нужно еще уметь балансировать между разногласиями мнений общества.

«Украинцам я желаю устойчивости и грации, несмотря ни на что. Быть сильными – это еще не все. Надо иметь утонченность, давать право на существование разных мнений в обществе и умело балансировать между ними», – обратился актер к украинскому народу.

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