ВСУ заставили россиян в панике отступать от Клещеевки под Бахмутом 7.09.2023, 8:28

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Украинские военные контролируют 50% населенного пункта.

Украинские защитники продолжают контрнаступление сразу на двух участках фронта: Бахмутском и Запорожском. И там, и там есть значительные успехи.

Сегодня, 7 сентября, аналитики из Института изучения войны озвучили главные тезисы по ситуации на поле боя в Украине за прошедшие сутки.

Вчера командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал об успехах украинских защитников на позициях в районе Бахмута.

Российские военные блогеры (в частности Z-паблик «Два майора») подтвердили его слова, заявив, что в течение 5 и 6 сентября ВСУ продвинулись в районе Клещеевки. Более того, на сегодняшний день украинские защитники взяли под свой контроль 50% населенного пункта.

Еще один военкор утверждает, что позиционные бои все еще продолжаются на подступах к Клещеевке.

А в Минобороны России признали тот факт, что ВСУ нарушили наземные линии связи на северо-западе Клещеевки.

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш также сообщил, что в Клещеевке продолжаются городские бои, враг отходит с потерями

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«На южном фланге близ Бахмута противник терпит потери в живой силе и технике. Враг с боями продолжает отходить. Наши защитники имеют успех на Клещеевском направлении, освобождая метр за метром нашу землю от оккупантов. Продолжаем закрепляться на освобожденных рубежах», - подчеркнул Евлаш.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, враг вынужден отходить из Клещеевки.

«В Клещеевке сейчас продолжаются городские бои. Противник обороняется, но с боями отходит на заранее подготовленные позиции. Мы успешно наносим противнику поражение. Уничтожаем его технику и личный состав. Враг в панике ищет выходы из этой ситуации», - подчеркнул Евлаш.

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