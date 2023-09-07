В Минске произошла утечка хлора 1 7.09.2023, 8:30

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Газ распространился по улице Сердича.

В Минске 6 сентября на заготовительном пункте произошла утечка хлора. Спасатели устраняли утечку и осаждали пары хлора, рассказали в МЧС.

Спасатели выехали по сообщению о запахе хлора на территорию заготовительного пункта в Минске, расположенного по улице Сердича. Там был обнаружен 40-литровый баллон без вентиля и наблюдалась утечка хлора.

Сотрудники ведомства устранили утечку, а также осадили пары хлора.

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