В Минске произошла утечка хлора

В Минске произошла утечка хлора1
- 7.09.2023, 8:30
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Газ распространился по улице Сердича.
В Минске 6 сентября на заготовительном пункте произошла утечка хлора. Спасатели устраняли утечку и осаждали пары хлора, рассказали в МЧС.
Спасатели выехали по сообщению о запахе хлора на территорию заготовительного пункта в Минске, расположенного по улице Сердича. Там был обнаружен 40-литровый баллон без вентиля и наблюдалась утечка хлора.
Сотрудники ведомства устранили утечку, а также осадили пары хлора.