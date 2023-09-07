Бортпроводница РФ устроила танцы на парковке, узнав о ликвидации мужа-оккупанта в Украине 4 7.09.2023, 8:34

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Очевидцы сняли реакцию россиянки на видео.

Бортпроводница российской авиакомпании «Аэрофлот» устроила дебош на работе, узнав, что ее супруг-оккупант был ликвидирован на фронте в Украине.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Очевидцы сняли на видео «нервный срыв» россиянки.

Босая женщина бегала на парковке, прыгала и танцевала. Выглядела она довольно радостной.

В итоге нарушительница спокойствия была задержана полицией. Ее неадекватное поведение, предварительно, было вызвано потрясением из-за новости о ликвидации супруга в Украине.

«По прилете ей сообщили, что ее муж погиб в Украине. У нее есть малолетние дети», - сообщили российские СМИ.

Отметим, что военно-политическое руководство РФ скрывает от собственного народа масштабы потерь в «спецоперации». Однако эти цифры публикует украинский Генштаб.

По данным украинской стороны, на утро 6 сентября общие потери ВС РФ погибшими уже превысили 266 тысяч, из которых 610 - это ликвидированные за последние сутки.

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