Паспорта — только верхушка айсберга: что ждет живущих за границей белорусов 4 7.09.2023, 8:39

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Скандальный указ Лукашенко вступил в силу сегодня в полночь.

Указом Александра Лукашенко «О порядке выдачи документов и совершения действий» белорусские власти фактически самоустранились от выполнения значительной и очень важной части консульских услуг.

Вместо того чтобы обеспечивать конституционные права граждан и защищать их интересы, органы государственной власти продолжают все больше и больше усложнять многим из них жизнь. И невозможность получить паспорт за границей, которую широко обсуждают в обществе, — далеко не единственная из возможных проблем, пишет zerkalo.io.

Вот еще несколько ситуаций, в которых белорусы могут столкнуться с негативным эффектом от нового указа Лукашенко.

Путешествия и жизнь за границей

Самым очевидным образом новый указ «бьет» по людям, которые любят путешествовать либо вынуждены пересекать границы по работе, семейным обстоятельствам или по любой другой причине. Невозможность продлить срок действия паспорта или получить новый очень сильно усложняет перемещение из одной страны в другую. Законное пересечение границ является утилитарной функцией паспорта — ведь именно для нее эти документы и были придуманы.

Кроме того, отсутствие действительного паспорта создает проблемы и для легального пребывания в иностранном государстве. Без него, как правило, крайне сложно получить законное право жить и работать в другой стране. Более того, во многих государстваз (например, в Польше) белорус всегда обязан иметь при себе действующий дорожный документ.

Устройство на работу и получение образования

Свидетельства об окончании учебных заведений и дипломы во многих случаях необходимы для устройства на работу или получения дальнейшего образования. Если уехавший за границу белорус не имел такого документа (например, потерял) — его представитель по оформленной в том же посольстве доверенности раньше мог его заказать, получить и передать.

В соответствии с новым указом, если перед отъездом из Беларуси гражданин не успел сделать соответствующую доверенность на месте или ее срок истек — для получения дубликата ему необходимо будет вернуться в страну.

Утрата документов, необходимость в их легализации и вступление в брак

В предыдущем пункте мы уже упомянули о том, что в случае если белорус потеряет документы об образовании (или их у него, допустим, украдут), то восстановить их теперь можно будет, лишь вернувшись в Беларусь. Это справедливо и для свидетельств актов гражданского состояния, которые в разных странах требуются при подаче налоговых деклараций, оформлении пособий, видов на жительство, устройстве детей в школы, университеты, детские сады, вступлении в право наследования и так далее. К их числу относятся свидетельства о рождении, о браке, свидетельства установления отцовства или материнства, расторжения брака, усыновления, удочерения, смены фамилии или имени.

В соответствии с новым указом Лукашенко, получить эти документы повторно (либо оформить справку со сведениями из них) можно будет, лишь вернувшись в Беларусь. Возвращение потребуется и для того, чтобы подтвердить отсутствие записи подобного акта — что может пригодиться в некоторых странах, например, при вступлении в брак (когда нужно будет доказать, что вы в данный момент не женаты либо не замужем).

Кроме того, Лукашенко своим указом отобрал у посольств и консульств право легализации официальных документов, то есть проставления апостилей. Без них белорусские дипломы и свидетельства актов гражданского состояния просто недействительны в большинстве стран мира. Теперь подать бумаги для проставления апостиля можно будет только внутри Беларуси. И сделать это владелец документа сможет либо лично, либо с помощью доверенности — опять-таки, оформленной внутри страны.

Управление недвижимостью и пропиской

Новый указ предусматривает, что только лично либо с помощью оформленной в Беларуси доверенности можно подавать и документы на государственную регистрацию жилых домов и помещений, капитальных строений и земельных участков. Эти же правила распространяются на процедуру регистрации граждан по месту жительства / месту пребывания (в обыденности эту процедуру часто называют пропиской).

Проще говоря, продать находящуюся у вас в собственности квартиру, дом или участок теперь будет можно, только приехав в страну.

Владение автомобилями

Коснулись нововведения и владельцев автомобилей. Теперь без личного присутствия либо без доверенности, выданной внутри Беларуси, нельзя будет регистрировать либо снимать с учета автомобили и мотоциклы. Это также фактически отменяет возможность их легальной продажи из-за рубежа.

Управление материнским капиталом

Для многодетных семей, выехавших из Беларуси, становится невозможным «удаленное» осуществление действий, связанных с материнским капиталом.

Напомним, что в 2023 году белорусские семьи при рождении третьего и последующего детей могут претендовать на получение 29 950 рублей. Эта сумма начисляется на специальный банковский счет, и воспользоваться ею можно после достижения ребенком 18-летия — или в некоторых случаях досрочно (например, для покупки или реконструкции жилья, погашения задолженности по жилищным кредитам, обучения в государственных вузах и оплаты медицинских услуг).

Согласно указу Лукашенко, для подачи заявления о назначении материнского капитала и о решении его использовать (как досрочно, так и после достижения 18 лет ребенком) находящимся за границей многодетным белорусам теперь нужно будет вернуться в страну.

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