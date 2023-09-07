Сотник объяснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко 7.09.2023, 8:58

3,300

Александр Сотник

Эксперта удивил один момент.

Главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и его приспешников специально ликвидировали максимально громко и наглядно. Об этом во время чата с читателями «Главреда» сказал журналист и публицист Александр Сотник.

«Это действительно было сделано демонстративно – было показано всем: «Вы же тоже на джетах летаете. Мы вас тоже можем приземлить. Меня удивило еще и другое. Ведь тот же Аверьянов и выманил Пригожина и других из Африки, убедив, что нужно лететь всем одним бортом в Питер. Одним ударом был убит не только Пригожин, но и Уткин с позывным «Вагнер» (фактически именно его позывным и была названа ЧВК), и начальник службы безопасности компании Пригожина «Конкорд». То есть одним ударом были ликвидированы все ключевые фигуры, связанные с Пригожиным», ‒ сказал он.

Сотник считает, что диктатор Владимир Путин специально приказал устроить такую акцию ‒ чтобы максимально припугнуть приспешников.

«С точки зрения Путина, эта операция была проведена более чем успешно и более чем показательно. У меня нет сведений, насколько ему удалось напугать Ковальчуков с Королевым, но думаю, какой-то ответ, какое-то продолжение этой истории Путин этим событием запустил. Он нажал на кнопку активации второго акта. Первый акт был с Пригожиным, а ликвидацией Пригожина Путин запустил вторую часть «марлезонского балета». Система сейчас будет ему отвечать. Как – мы это увидим», ‒ сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».