«Обратился за выплатами 11 раз» 7.09.2023, 9:04

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Как минчанин едва не разорил страховую компанию.

В редакцию обратился минчанин с претензией к страховой компании: ему отказали в продлении договора на следующий год «из-за высокой убыточности». По словам мужчины, за последний год он обратился в страховую три раза, ему выплатили 300 рублей. А вот на следующий год заключать договор не захотели, пришлось искать другую компанию.

Журналисты onliner.by узнали, по каким причинам могут отказать в страховании и кто попадает в черный список страховщиков.

«За полгода возместили около 300 рублей»

— Несколько лет подряд я заключал договор по программе добровольного страхования от несчастных случаев в «Белнефтестрахе». Каждый год платил около 60 рублей, максимальная сумма выплаты с таким взносом — 3000 рублей (это если случится летальный исход). Особо страховкой не пользовался, но за последний год получил несколько травм. Подумал: почему бы не попробовать? — рассказывает свою версию событий 49-летний Вадим.

По словам мужчины, один раз он оступился на лестнице и подвернул ногу. Два-три дня боль не проходила, решил обратиться в больницу. Вадиму сделали рентген, поставили диагноз ушиб и назначили электромагнитные процедуры. Потом врач выдал заключение, которое нужно было предоставить в страховую.

Во второй раз, осенью, мужчина повредил плечо, ударившись о печку на даче. Сделали снимок, зафиксировали ушиб и выписали какой-то гель.

Третья травма случилась зимой. Вадим упал на лыжах, после чего врачи определили у него растяжение голеностопа.

— На каждую травму выплачивается сумма около 80 рублей. Проблем с выплатами не было, в течение последнего года страховая возместила мне около 300 рублей. Но в августе, когда договор закончился, мне просто отказали в продлении. Агент написал, что из-за высокой убыточности, — продолжает Вадим. — Я сходил к другому агенту, и оказалось, что меня внесли в базу с пометкой «Не страховать». Получается, попал к ним в черный список.

По сути, мне отказали, потому что я якобы болезненный человек и слишком часто обращался за возмещением убытков. А компании выгодно, если обращений от клиентов нет, в противном случае для них это проблема. Я считаю это несправедливым.

После неудачного опыта с предыдущей компанией Вадим заключил аналогичный договор с другой фирмой. Проблем с оформлением страховки не возникло.

Что говорят в страховой компании

Как сообщили нам в компании «Белнефтестрах», клиент заключал договор добровольного страхования от несчастных случаев на протяжении трех лет с 2020-го. По данным компании, за все это время он обратился к ним по 11 страховым случаям, 5 из которых произошли за последний год (в четырех случаях с августа прошлого года клиент получил выплаты). За все три года клиент заплатил 111,60 рубля взносов, а выплаты составили 599,50 рубля.

— Ежегодно выплачиваемая клиенту сумма была больше страхового взноса в три, пять и даже восемь раз, — объясняют в компании. — За три года мы хорошо узнали клиента, его отношение к своему здоровью, к компании и стремление к получению выплат под любым предлогом. В связи с этим было принято решение отказать в заключении договора страхования от несчастных случаев на новый срок действия.

Мы до последнего стараемся не отказываться от клиента, ведь по одному виду страхования у него может сложиться негативная репутация, а по-другому — наоборот. Мы обращаем внимание на все факторы в совокупности, анализируем их и принимаем окончательное решение при заключении договора на новый срок.

В компании «Белнефтестрах» поясняют, что у них есть стоп-лист, в котором числятся нежелательные клиенты. Стоп-лист контролирует сектор по защите страховой деятельности. Чаще всего в него попадают клиенты, которые хотят «обогатиться за счет страховой компании». Список постоянно обновляется. Клиент, о котором шла речь выше, попал в стоп-лист из-за чрезмерно частых выплат по договорам.

— Любая страховая компания имеет право отказать в заключении договора страхования с физическим или юридическим лицом из-за частых, высоких и сомнительных выплат. Это касается именно добровольных видов страхования. Попасть в стоп-лист еще нужно постараться. Если мы видим, что клиент после заключения договора часто обращается за выплатами, то в дальнейшем компания будет анализировать историю клиента и принимать соответствующее решение о заключении договора на новый срок.

Часто ли подобные случаи происходят на страховом рынке, мы спросили у генерального директора Белорусской ассоциации страховщиков Ирины Мерзляковой.

— Договор добровольного страхования не является публичным, поэтому от его продления может отказаться как одна сторона, так и другая.

В нашей практике есть много случаев, когда страхователи не продлевают свои договоры со страховой компанией. Допустим, они видят более выгодные предложения по рынку. Не всегда понятно их возмущение, когда компания не продлевает договор со своей стороны. Есть много других компаний, клиент может обратиться туда.

Почему страховая компания так делает? У каждой из них есть своя система корпоративного управления и внутреннего контроля, везде они разные. Когда страховщик видит, что страховые случаи наступают слишком часто и перестают быть случайными, он может не продлить договор. Бывает такое, что клиент обращается по полису больше десяти раз за год. Это уже не норма и, соответственно, привлекает пристальное внимание страховщиков.

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