Соловьев затрясся из-за передачи Украине Taurus и F-16 7.09.2023, 9:14

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Владимир Соловьев

Неадекватную реакцию пропагандиста показали в эфире ТВ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев растревожился из-за перспектив передачи Украине тактического ядерного оружия. Вместе с тем, приглашенный им гость - представитель оккупационной армии Андрей Гурулев - вообще призвал разбомбить всю инфраструктуру под F-16 в Украине.

Соловьев упомянул в этом контексте передачу Украине ракет Taurus, пишет glavred.info.

«Нет ни малейшего сомнения, что Украина получит в том или ином виде тактическое ядерное оружие. И сейчас вот Taurus, которые им поставят... F-16 - они все вполне могут работать с тактическими ядерными зарядами», - сказал Соловьев.

«Они скажут: а чего? Украинцы сами разработали», - пожаловался кремлевский ведущий.

В ответ приглашенный гость - представитель российской оккупационной армии генерал Андрей Гурулев - призвал нанести ядерный удар по инфраструктуре под истребители F-16.

«F-16 никуда после этого не взлетят, они будут сожжены на месте. Как только (передадут) F-16, (по Украине) должна прилететь ядерная дубина. И тогда мы будем уверены, что никакие украинцы ничего туда не подвесят», - заистерил Гурулев.

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