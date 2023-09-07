Житель Лунинца получил повестку и уехал: что было дальше
- 7.09.2023, 9:16
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Молодой человек имел неосторожность вернуться домой.
В Лунинце за уклонение от призыва на срочную воинскую службу судили 22-летнего парня, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Молодой человек получил повестку в военкомате 18 апреля. Ему надлежало явиться 17 мая для прохождения медкомиссии.
В назначенный срок парень в военкомат не пришел, а уехал, как говорится в пресс-релизе «за пределы Брестской области». После возвращения домой его задержали.
Судили молодого человека в помещении Лунинецкого военкомата на глазах других будущих призывников и их родителей. В итоге, парня признали виновным и назначили два месяца ареста.
Приговор вступил в законную силу.