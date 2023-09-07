Русская культура ни при чем, говорите? Игорь Эйдман

7.09.2023, 9:23

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Игорь Эйдман

Достаточно нескольких цитат.

«Досадно и больно было слышать, как этот писатель, этот радетель за свободу и прогресс, признавал, что лишь тогда почувствовал бы себя счастливым, если бы все человечество оказалось бы под властью России. Он никогда не говорил, что Украина, Волынь, Подолье, Литва, да и вся Польша в целом являются оккупированными странами, а лишь утверждал, что эти оккупированные земли всегда принадлежали России».

Так писал о Достоевском, сидевший с ним на каторге, польский повстанец Токажевский.

А вот отношение «великого гуманиста» Достоевского к войне (цитаты из его статей):

«В период мира укореняется трусливость и безчестность. Человек по природе своей страшно наклонен к трусливости и безстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он так и жаждет войны, и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. Война развивает братолюбие и соединяет народы».

«Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство».

«Если бы войны не было, искусство бы окончательно заглохло, потому что не было ничего, чтобы его возмущало, возбуждало. Мир буржуазный, капиталистический, который мы имеем сейчас, – хуже войны, потому что нечего ценить, нечего сохранять, совестно и пошло сохранять богатство, грубость наслаждений, все это порождает лень, а лень порождает рабов».

Не буду цитировать многочисленные оскорбительно ксенофобские высказывания Федора Михайловича о поляках, немцах, евреях, любых иноплеменниках - они общеизвестны.

А ведь Достоевский уже в позднем СССР стал кумиром российской интеллигенции, которая заменила его культом марксистскую веру. И сейчас он непреложный авторитет для большей части российского образованного общества.

Игорь Эйдман, t.me

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