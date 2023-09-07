«Повела себя омерзительно»: в Госдуме РФ устроили истерику из-за Исинбаевой 1 7.09.2023, 9:59

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Эмоциональную реакцию депутата высмеяли в соцсетях.

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев заявил, что Елена Исинбаева, сохранив членство в в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), «плюнула на Родину».

Хамзаев отметил, что ее туда выбрали не граждане России, а выбрали «выбрали ей подобные в рамках некоммерческой организации, называемой МОК».

«Исинбаева, чтобы сохранить там место, плюнула на Родину, если называть вещи своими именами, повела себя омерзительно», - устроил истерику парламентарий.

Хамзаев уверен, что заседая в МОК, знаменитая легкоатлетка не представляет РФ.

«Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека Исинбаевой. Она сказала, что она – человек мира, но она что-то недоговаривает. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит. Мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей – военизированный Запад, выжидающий Восток, защищающаяся Азия, обороняющаяся России. К какой части мира она относится», - отметил депутат в интервью Газета.ру.

В комментариях болельщики отказались поддерживать Хамзаева, устроив тому настоящую травлю в комментариях.

«Это ещё большой вопрос кто плюнул на родину (народ), чтобы сохранить место (депутатское)», «Какой-то словесный понос у этого товарища постоянный. Езжай на родину, в Дагестан, там охренеть как нужен человек по противодействию коррупции, а именно этим он должен заниматься как депутат», – пишут россияне.

Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют «все отработать».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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