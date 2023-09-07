Граждане Асгардии и Беларуси полетят на Луну на ненастоящем космическом корабле 3 7.09.2023, 10:04

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Фото: Charter97.org

Опубликован список экипажа.

Для участия в эксперименте SIRIUS-23 отобраны шесть россиян, одна белоруска и один резидент государства Асгардия из Египта, сообщает Институт медико-биологических проблем РАН РФ.

Главной целью эксперимента SIRIUS-23 является изучение механизмов адаптации организма человека к условиям годовой изоляции в гермообъекте с искусственной средой обитания, имитирующей пилотируемый космический полет за пределами орбиты Земли с разработкой и апробацией различных средств профилактики негативного действия комплекса изоляционных факторов. Одной из задач указана отработка механизмов создания и функционирования международной кооперации, отвечающей за постановку и решение научных задач перспективных полетов на Луну.

В рамках проекта будет проведена серия из нескольких модельных экспериментов продолжительностью 17, 120, 240 и 365 суток в управляемой изолированной среде – медико-техническом Наземном экспериментальном комплексе (НЭК).

На основании постановления Мандатной комиссии по отбору добровольцев-испытателей в международный научный проект SIRIUS-23 от 31августа 2023 года в основной и дублирующий состав экипажа включены:

Борисов Александр Михайлович (Россия),

Чеботарев Юрий Сергеевич (Россия),

Орлова Ксения Дмитриевна (Россия),

Мохаммед Эссам Сайед Абделаал (Египет, резидент государства Асгардия),

Шишенина Ксения Сергеевна (Россия),

Мастицкая Ольга Сергеевна (Беларусь),

Парфенова Анжелика Анатольевна (Россия),

Воронков Артем Вячеславович (Россия).

Кандидаты уже приступили к выполнению программы начальной подготовки и к участию в сборе фоновых данных по исследовательской программе.

Королевство Асгардия — создаваемое в космосе государство и нация, рассматриваемое основателями как «свободное от существующих стран». Заявленной стратегической задачей Асгардии является обеспечение выживания человечества вне Земли и, в связи с этим, создание условий для рождения первого ребенка в космосе. О создании государства 12 октября 2016 года объявил Игорь Ашурбейли. Он и стал ее «королем».

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