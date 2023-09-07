Впервые в истории: США передадут деньги российских олигархов ветеранам ВСУ 2 7.09.2023, 10:09

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Энтони Блинкен

Блинкен сделал официальное заявление.

Вашингтон направит конфискованные у российских олигархов активы на поддержку украинских военных ветеранов, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По его словам, те из российских олигархов, кто «способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это». Однако Блинкен не уточнил, о каких конкретно активах и на какую сумму идет речь.

До этого первый замминистра юстиции генеральный прокурор США Лиза Монако сообщила, что американские власти конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более $1 млрд по всему миру.

«Мы добиваемся от конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», — сказала Монако в интервью телеканалу CBS.

Активами российских бизнесменов, попавших под санкции, занимается сформированная Минюстом США межведомственная группа KleptoCapture. В том числе ей удалось арестовать яхту стоимостью 300 млн долларов. Но решения о конфискации арестованных активов еще не приняты.

При этом бывший глава группы Эндрю Адамс признавал, что суммы, которые удастся получить от конфискации, «мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины».

Так, например, в феврале 2023 года суд в США разрешил передать Киеву $5,4 млн, которые были изъяты у миллиардера, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Это решение стало первым с марта 2022 года, когда группа KleptoCapture начала свою работу.

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