Флот РФ в Балтийском море заставили отступить рыбаки: неожиданные подробности 1 7.09.2023, 10:18

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Между рыболовами был уговор.

Учения войск Российской Федерации в Балтийском море несколько раз срывались из-за местных рыбаков. Они, договорившись между собой, отказывались выполнять приказы страны-агрессора и покидать территорию, которую хотели перекрыть россияне.

Об этом утром в четверг, 7 сентября, в эфире марафона «Єдині новини» заявил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он сказал, что, насколько известно, проводить учения российским войскам мешали рыбаки, «которые просто отказывались выходить из акватории несмотря на угрозы».

В итоге «вторая армия мира» была вынуждена прекратить или перенести свои тренировки.

«Следует понимать, что есть открытое море и согласно конвенции ООН и международному праву можно перекрывать некоторые участки для проведения учений. Россияне всегда злоупотребляют правилами и перекрывали участки у территориальных вод других стран», – объяснил представитель Военно-морских сил Украины.

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