Минская пенсионерка поверила «милиционеру» и лишилась 86 тысяч рублей 7.09.2023, 10:40

Он убедил женщину «посодействовать» в поимке преступников.

Минская пенсионерка заплатила 86 тысяч рублей за «безопасность» своих накоплений, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску. Сначала 74-летняя женщина отказывалась разговаривать с мошенниками, но позже поверила лжемилиционеру.

Сначала пенсионерке звонила «сотрудница правоохранительных органов». Сказала, что на имя минчанки оформлен кредит. Та категорично ответила, что не подавала заявку, и положила трубку. Однако спустя время ей еще раз позвонил лжемилиционер. Он все-таки убедил женщину «посодействовать» в поимке преступников.

В итоге пенсионерка, сама того не понимая, рассказала звонившим о своих накоплениях. Аферисты заставили минчанку отправиться в отделение банка, открыть виртуальную карту и положить туда все деньги — якобы для сохранности.

«Перед тем как идти в банк, минчанка по указанию „милиционеров“ установила на мобильный телефон специализированное приложение удаленного доступа, передала им логин и пароль, предоставив тем самым мошенникам возможность контролировать ее действия», — рассказали в УСК.

Когда пенсионерка вернулась домой, ей снова позвонил лжемилиционер. Попросил войти в мобильный банкинг, а после посоветовал «обезопасить» деньги.

«Неизвестный убедил минчанку подтвердить реальным сотрудникам банка, что операцию по переводу денег совершает именно она. Беспрекословно выполняя все указания звонивших, женщина лишилась более 86 тысяч рублей», — сообщили в УСК.

Возбуждено уголовное дело факту хищения путем модификации компьютерной информации, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса).

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