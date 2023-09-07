Что нужно сажать после картофеля, помидоров и огурцов: урожай станет гигантским 7.09.2023, 10:48

Правильное чередование пойдет на пользу и земле, и растениям.

Сезон сбора урожая – хорошее время подумать о том, каким образом вы организуете огород в следующем году. Вы ведь все еще видите перед собой конфигурацию грядок и можете хорошо спланировать, где и какие культуры высадите весной. Это важно, ведь от правильного чередования во многом зависит урожайность.

«Обозреватель» поинтересовался советами опытных огородников, как чередовать растения на грядках. И почему это так важно.

Почему нужно чередовать растения на грядках

Каждая культура поглощает из почвы определенный список питательных веществ. Если ежегодно на одном месте сажать одно и то же растение, оно уже скоро сильно отнимет из земли почти весь запас именно этих веществ. Это приведет к нарушению баланса микро- и макроэлементов, что, соответственно, плохо отразится на плодородии в целом.

Кроме того, серьезное влияние оказывает корневая система различных растений. Одни имеют глубокие разрыхляющие корни, а вместе с тем и истощают землю на много сантиметров вглубь, другие приспособились получать питание из поверхностных слоев. При длительном использовании участка под одну культуру это также приводит к ухудшению качества почвы.

А еще растения не только уносят вещества из внешней среды, но и выделяют определенные соединения. Это могут быть токсины, гербициды и химикаты, сдерживающие рост других растений. Или даже питательные вещества, провоцирующие рост в земле бактерий и грибов, причем некоторые из них могут быть вредными.

Если правильно чередовать растения на отдельных участках огорода, то можно получить сразу несколько полезных эффектов:

• сохранить питательность и структуру почвы;

• увеличить активность полезной почвенной флоры;

• подавить рост патогенных микроорганизмов и отпугнуть вредителей;

• уменьшить количество сорняков.

Как правильно чередовать культуры

Выбирая, что посадить на грядке в следующем сезоне, важно помнить два основных правила. Нельзя высаживать друг за другом родственные культуры – они часто отбирают из почвы одинаковые вещества. Лучше избегать высадки растений, страдающих одинаковыми вредителями и болезнями – они будут заражать друг друга.

Чтобы проще ориентироваться в дежурстве, опытные огородники составили удачные пары:

• лук и морковь;

• баклажан и фасоль, перец, лук;

• бобы и картофель, морковь, редис, свекла;

• дыня и кукуруза;

• кабачок и томат;

• картофель и календула, кукуруза;

• лук и морковь, огурец;

• морковь и горох;

• томат и базилик, чеснок;

• огурец и кукуруза.

Как правильно распланировать огород

Чтобы успешно засадить участок на следующий год, сначала распланируйте его по уровню освещенности. Так вы определите, где будет лучше солнцелюбивым культурам, а где тем, которым нужна тень.

Также огородники советуют делить огород на 4 примерно равных по площади участка. Ежегодно культуры на этих участках нужно менять. Так образуется четырехлетний цикл, который позволит поддерживать качество почвы и урожайность на высоком уровне.

Каких пар лучше избегать

В противоположность удачным парам огородники составили плохие сочетания. Такое чередование не пойдет на пользу ни земле, ни самим растениям:

• картофель и любые пасленовые – это культуры одного семейства, подверженные одинаковым болезням;

• соя и подсолнечник;

• подсолнечник и бобовые;

• огурец и тыква, морковь, фасоль и баклажан;

• капуста и свекла, редька и репа;

• кабачки и капуста и баклажаны.

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