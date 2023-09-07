ВСУ выбили российские войска с позиций к югу от Бахмута и возле Вербового 7.09.2023, 10:55

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Украинская армия значительно продвинулась на двух направлениях.

Украинские войска постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. Также ВСУ продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские войска якобы улучшили свои тактические позиции вблизи Новогоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Новоселовского и Новоегоровки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что подразделения новосформированной 25-й общевойсковой армии РФ продолжают заменять неизвестные российские подразделения, действующие на Лиманском направлении.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Минобороны России утверждало, что украинские войска атаковали вблизи Сергеевки, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска постепенно отвоевывают позиции в этом районе.

Российский «военкор» заявил, что украинские силы продвигаются в Клещиевке в течение последних трех дней и контролируют половину населенного пункта. Другие российские источники 6 сентября утверждали, что в районе Клищиевки продолжаются позиционные бои.

Минобороны России утверждало, что украинские войска проводили наступательные операции вблизи Орехово-Василовки, Яковлевки, Соледара, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки и нарушили российские наземные линии связи северо-западнее Клещиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Железнянского, Орехово-Василовки, Клещиевки и Белой Горы.

Украинские силы вели наступательные операции по линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к востоку от Невельского.

Южная ось

Украинские войска 6 сентября продолжали контрнаступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские силы продолжали атаковать линию Новодонецкое - Новомайорское .

Российские силы не совершали никаких заявленных или подтвержденных атак в районе границы Донецко-Запорожской области 6 сентября.

Украинские силы продолжали добиваться успехов в контрнаступлении на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового.

Российские «военкоры» утверждали, что на линии Роботино - Вербовое продолжаются тяжелые бои и что украинские силы пытаются прорваться в направлении Новопрокопки.

Оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска отошли из спорной «серой зоны» Роботиного, якобы чтобы обеспечить более выгодные в тактическом отношении позиции на периферии населенного пункта.

Признание Балицким того, что российские войска больше не занимают позиции в Роботино, примечательно, поскольку он является одним из группы российских источников, постоянно утверждавших, что российские войска сохраняют контроль над южной частью населенного пункта.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил, что российские войска уничтожили британский танк Challenger у Роботино, но отметил, что украинский экипаж выжил после артиллерийского удара.

6 сентября российские войска совершили ограниченную и неудачную наземную атаку на западе Запорожской области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку вблизи Роботиного.

Российские войска продолжили наносить регулярные авиационные и артиллерийские удары по Херсонской области. Оперативное командование ВСУ «Юг» заявило, что российские войска применили четыре управляемых авиационных бомбы КАБ-500 для ударов по Бериславскому району.

Российский «военкор» опубликовал кадры, как подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады наносят удар якобы по украинскому командному пункту на Херсонском направлении.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что российские силы в Черном море вынуждены изменить свое поведение из-за увеличения угрозы ударов беспилотников ВМС Украины и все чаще хоронят свои суда в портах оккупированного Крыма и ближе к Новороссийску.

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