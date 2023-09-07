Белорусов предупредили о новых «письмах счастья» 3 7.09.2023, 10:58

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Кроме техосмотра и скорости, камеры будут фиксировать другие нарушения.

На госТВ в программе «Беларусь.Новости» сообщили, что камеры фиксации превышения скорости, расставленные по всей стране, настроят на фиксацию других нарушений, пишет «Телеграф». Кроме техосмотра и скорости, они будут фиксировать другие нарушения, утверждают на госТВ.

Там заявили, что камеры будут фиксировать неправильную парковку. А «в перспективе» (по-видимому, пока всё-таки эта функция не работает) в ГАИ хотят ловить тех белорусских водителей, кто:

• проезжает на красный свет,

• останавливается за за стоп-линией,

• двигается по полосе общественного транспорта,

• и разговаривает по телефону за рулем.

На госТВ утверждают, что даже за непристегнутый ремень хотят присылать «письма счастья».

В эфире «Беларусь.Новости», не назвали сроков наступления такой «перспективы». Впрочем, такие обещания белорусам раздают уже третий год подряд. Ещё в 2021 году в ГАИ обещали, что со вступлением в силу нового КоАП белорусам начнут приходить новые «письма счастья».

Больше всего белорусов пугала возможность попасть на фото за непройденный техосмотр. Однако воз и ныне там. Только единичные камеры в Беларуси иногда и не всех ловят за отсутствие техосмотра.

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