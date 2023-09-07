В России началась паника из-за из-за передачи Украине снарядов с обедненным ураном 3 7.09.2023, 11:04

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Захарова устроила нервный демарш.

Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины, в который войдут в частности снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В России устроили истерику из-за этой новости и начали обвинять Штаты в «бесчеловечности» и «одержимости», передает obozrevatel.com.

Об этом заявили в посольстве РФ в США. «Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном – показатель бесчеловечности», – написали там.

«Очевидно, что одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях. На передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно. Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака», – добавили в дипведомстве.

Там проигнорировали свидетельства об отсутствии вреда от таких снарядов и заявили, что мелкие частицы урана якобы оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и «приводят к угнетению всех функций организма».

Об этом заговорила также и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она попыталась опровергнуть заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном.

«Что это: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», – написала пропагандистка.

Напомним, что Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном в больших количествах во время войн в Персидском заливе 1990 и 2003 годов, а также при бомбардировках НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане показали, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов.

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