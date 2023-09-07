Крупнейшая в мире табачная компания продала свой бизнес в Беларуси 2 7.09.2023, 11:10

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Он перейдет консорциуму, во главе которого стоят менеджеры команды «БАТ Россия».

British American Tobacco продала свой бизнес в Беларуси и России. Он перейдет консорциуму, во главе которого стоят менеджеры команды «БАТ Россия». Ему будет принадлежать бизнес в обеих странах. Новые предприятия после завершения сделки будут работать под названием ITMS Group.

«В марте 2022 года компания BAT объявила, что право собственности на наш бизнес в России больше не является устойчивым в нынешних условиях и что мы намерены передать наш бизнес. BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», – говорится в заявлении компании.

Достигнута договоренность, что условия найма персонала останутся сопоставимыми с действующими сейчас как минимум два года после завершения сделки. Ожидается, что она будет финализирована в течение месяца. После этого British American Tobacco не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках.

В сообщении пресс-службы российского офиса, которое получили российские СМИ, также говорится, что все торговые марки, используемые в РФ, останутся в собственности российского бизнеса. Кроме того, в консорциум покупателей помимо менеджмента «БАТ Россия» входят и российские инвесторы.

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