Залужный эффектно поздравил побратимов с Днем военной разведки Украины 1 7.09.2023, 11:10

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Валерий Залужный

Видеофакт.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил побратимов с Днем военной разведки Украины.

Поздравительные слова Залужный разместил на своей фейсбук-странице.

«Приветствую боевых побратимов - воинов-разведчиков, и всех причастных с профессиональным праздником! О большинстве успешных операций разведки не принято рассказывать публично. Военные разведчики не раскрывают своих лиц, не называют имен. Они часто ходят по лезвию. Действуют там, где многим не под силу. Четко, взвешенно, последовательно и болезненно для противника», - говорится в сообщении.

Поздравил разведчиков начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

«На линии фронта и в глубоком тылу противника вы добываете информацию, разоблачаете планы врага и беспощадно уничтожайте его всеми способами. Уважаю ваше мужество и патриотизм, преданность долгу и профессионализм. Склоняю голову перед светлой памятью героев-разведчиков, которые положили свою жизнь за свободное будущее Украины. С Днем военной разведки Украины! Вместе победим!», - отметил он.

«Поздравляем побратимов с профессиональным праздником! Пусть количество боевых выходов всегда будет равно количеству возвращений. А оккупанты и дальше вздрагивают от одного упоминания об украинских воинах. Желаем военным разведчикам еще больше удачных спецопераций и боевых побед! Вместе продолжаем бить врага до Победы! Слава Украине», - отмечают в пресс-центре СБУ.

Как сообщалось, 7 сентября 2022 года Зеленский подписал указ о праздновании 7 сентября Дня военной разведки Украины.

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