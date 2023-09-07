«Отдаю вам последний рубль!» 7.09.2023, 11:42

Белорусов протестировали на отзывчивость в самых разных жизненных ситуациях.

Спускаешься в метро и понимаешь: монеток нет, а карта осталась в другой сумке. В руках только телефон, которым проезд не оплатишь. И тут появляется выбор: пройтись пешком или же дернуть кого-нибудь из прохожих с просьбой выручить. Знакомо?

Вот и журналиста onliner.by Таня Машкович задалась целью протестировать отзывчивость белорусов в самых разных жизненных ситуациях.

Метро: «Отдаю вам последний рубль!»

Как-то раз я спустилась на станцию «Площадь Победы». Из платежных возможностей у меня был только «айфон», которым уже давненько платить в метро нельзя. Копеек ноль, карты тоже нет. В тот момент мне и в голову не пришло просить у кого-то жетончик или рубль. Я вышла к парку Горького и вызвала Uber. В итоге заплатила в 10 раз больше, чем могла бы. Зато родилась идея: а помогли бы мне? Ведь цена вопроса — всего 90 копеек.

С этими мыслями я спускаюсь на «Академию наук» в десять вечера понедельника. Увы, но я оказываюсь здесь одна. Поэтому приходится все же достать карточку и оплатить проезд самой. Ладно, попробуем «Площадь Победы». Здесь со мной заходит какой-то парень, но он так быстро пробегает через турникет, что я не успеваю что-то сказать. Так что на заметку: вечером в будний день просить о помощи может быть и некого.

А вот утром вторника ситуация уже иная: людей прорва. Решаю для интереса начать с «Могилевской». Захожу на станцию. Специально ищу глазами того, кто идет к кассе: прикидываю, что деньги у такого человека точно есть. Вижу женщину лет 40, которая достает кошелек. Подхожу к ней и прошу помочь: «С собой только телефон, монеток нет, можно попросить у вас рубль или купить мне жетон?» И тут мне говорят: «Извините, денег нет». Ух, начало многообещающее.

Отхожу в сторону (проверяю рабочие чаты, хотя делаю вид, что думаю над решением своей бедственной ситуации). Через пару минут эта женщина возвращается ко мне и протягивает рубль. Я вежливо отказываюсь, мол, спасибо, уже нашла выход. Она отходит, но потом снова возвращается: «Точно не нужно?» Ну ладно, пусть и не сразу, но помогли.

Мысли о центре города приводят на станцию «Площадь Победы». Но даже днем здесь как-то не очень многолюдно. Я стою практически в дверях, чтобы словить потенциальную помощь. Останавливаю женщину, деликатно извиняюсь перед ней и прошу помочь мне с оплатой проезда. Меня внимательно слушают и тут же протягивают жетон. Приходится делать вид, что я вся такая невнимательная и вот как раз нашла карточку. Но спасибо-спасибо за помощь!

Вторую «жертву» ловлю через пару минут: заходит красивая женщина с розой в руке. Я снова завожу свою песню про «рубль или жетон». У пассажирки в руках проездной на метро, но специально для меня она достает кошелек и выуживает оттуда рублевую монетку, приговаривая: «Ничего-ничего, бывает всякое!» Снова делаю вид, что карточка каким-то чудом вот только сейчас появилась. Женщина переспрашивает: может, я все же приму ее помощь? Улыбаемся друг другу и расходимся.

Краем глаза замечаю, что на меня как-то подозрительно поглядывают сотрудники метрополитена. А может, мне просто показалось? В любом случае выхожу на улицу и решаю пройтись — попробовать счастье на «Академии наук». Здесь ловлю совсем молодую девушку и снова говорю про вот такую неприятную ситуацию. Она сразу соглашается мне помочь.

— Вот, отдаю вам последний! — говорит девушка гордо и достает из недр сумки серебристый рубль.

Я почти тронута! Оказывается, что вот так просто можно получить помощь — люди готовы отдать тебе даже последнее (ну или почти). Решаюсь проверить станцию «Каменная Горка» для цветового баланса. Но здесь меня вылавливает мой «конкурент»: мужчина лет 35—40 подходит и просит 50 копеек.

— Собираю на билет до Москвы. Вот, смотрите, у меня уже 67 рублей! — он достает из кармана несколько смятых купюр и показывает мне. — Разве я бы просил на водку столько денег?

Учитывая свой опыт просьб о помощи на проезд, лезу в сумку в поисках мелочи. Протягиваю ему кучу каких-то медных монеток и иду занимать свою позицию просящего. Карма, я все отработала.

У кассы метрополитена замечаю женщину. Подбегаю и прошу помощи в оплате своего проезда. И тут мне без проблем протягивают только что купленный жетон! Получается, что человек готов снова встать в очередь, купить себе новый жетончик и только потом ехать по своим делам.

Так что, если будете в метро и окажетесь в ситуации, когда оплатить проезд не получается, смело просите помощи.

Парк аттракционов: «А как же вы мне 10 рублей вернете?»

Теперь моделируем ситуацию, которая хорошо знакома родителям. В детском парке имени Горького работают классные и совсем недорогие аттракционы. В среднем они обойдутся в пару рублей за билет. Можно оплатить картой и телефоном. Но допустим, что гаджет разрядился, а ребенок под боком уже настроился на любимый «Мини-поезд». Что подскажет родительское отчаяние? Правильно: просить помощи у тех, кто точно поймет, — у других родителей.

Мы с сыном приезжаем в парк во вторник вечером. Здесь не так многолюдно, как в выходные. Ребенок радостно бегает и по привычке выбирает то, на чем хочет поехать. Я же в ответ говорю отрепетированное: «Денег с собой нет, а еще телефон сел — давай ждать папу». Но разве такие речи успокоят? Поэтому подхватываю сына на руки и прошу помощи у молодого папы в очереди. «Ценник» моей просьбы — 4 рубля.

— Здравствуйте, можно попросить у вас купить билет на «Мини-поезд»? Только проблема в том, что нам нужно два: ребенок еще маленький, и без меня его не пустят…

— А, да, без проблем! Еще раз, на какой именно аттракцион?

Тут нужно давать заднюю, и сын мне помогает. Говорит, что кататься уже передумал. Его уже привлекла новая завлекуха — машинки на радиоуправлении (для тех, кто обошел эту участь: машинка большая, ребенок залазит в нее и катается счастливый на чем-то вроде Audi или Bentley). За 8 минут покатушек нужно заплатить 10 рублей. Я не думала просить об услуге за такие деньги. Но быстро соображаю: за спрос же не бьют в нос. А рядом как раз стоит папа, сын которого карабкается в машинку.

— Извините, у меня вот почти сел телефон. Можно я попрошу у вас 10 рублей, запишу ваш номер и потом сброшу вам деньги?

— Но… как же вы мне переведете?

— А я потом заряжу телефон и сброшу на ваш номер, — не унимаюсь я.

И тут я уже предвкушаю смачный заголовок: вот куда меня послали с такой просьбой… Но внезапно мужчина лезет в карман и достает две пятерки. Прикол в том, что это все деньги, которые у него были. Шок? Не то слово! Я даже зависла: а смогла бы ли так я? Но нужно быстро прийти в себя: убалтываю ребенка дождаться его папу и прийти позже.

Честное слово, это очень круто! Но все ли родители готовы из солидарности поделиться хотя бы рублем?

Торговый центр: «Да берите, я сама была в такой ситуации!»

Вечером в будний день едем всей семьей тестировать отзывчивость людей в ТЦ «Момо». Здесь на втором этаже расположены небольшие детские аттракционы. Покатушки в среднем стоят 2—3 рубля, есть и автоматы с игрушками — одна игра обойдется в 50 копеек. Истерики в таких «зонах» — явление частое. Если у родителей с собой только купюры, то готовьтесь носиться по кофейням на первом этаже: в магазинах рядом с аттракционами разбивать деньги мне уже как-то отказали.

Сын с ходу запрыгивает в игрушечный поезд. Несколько кругов на таком стоят 3 рубля. Держу в руках две монетки по рублю: решаю попробовать договориться с родителями на рубль «сверху». Мимо проходит девушка с дочкой. Из их беседы понимаю, что девочка сегодня уже каталась. Подхожу и прошу помочь: «Мне вот рубля не хватает ребенку покататься, вдруг у вас есть?» Без проблем получаю рубль в помощь.

Подаренный «рубль» не проходит в монетоприемник. Возвращаю его с признанием: вообще, тут у нас с сыном эксперимент. Девушку зовут Даша, и она говорит, что тоже была в ситуации, когда пришлось просить 60 копеек в метро, поэтому всегда готова помогать сама. Дети весело катаются на поезде (деньги у девушки я все же не беру). После этого мы идем гулять дальше.

Видим, как папа с дочкой закидывают деньги и начинают партию в аэрохоккей. Мой ребенок тоже просится поиграть. Я быстро обращаюсь к мужчине и прошу выручить 2 рублями. Увы, но свои последние они уже потратили. Немного успокоила сына (с мыслями, что такой эксперимент будет стоить мне пары новых машинок). Примерно за 30 секунд до окончания тайма мужчина предлагает моему сыну доиграть за него. Ребенок в восторге. А мне приятно, что люди готовы помочь хоть как-то.

На еще одном аттракционе (в виде маленького паровозика) замечаем двух девочек и маму, которая снимает покатушки на телефон. Подходим, я очень вежливо извиняюсь и говорю: «Вот и мой хочет покататься — не могли бы вы выручить нас 2 рублями?» Но женщина говорит четко: денег нет, потратили последнее. На этот раз сына поиграть не приглашают. В принципе, там и места только на двоих. Так что ладно, мы не в обиде.

Мораль такова: в ТЦ по-прежнему лучше брать пару рублей с собой. Возможно, люди и рады были бы помочь, но не могут.

Такси: «Знаете, я всю жизнь езжу на машине, приложения у меня нет»

Наступает время самой хардкорной части эксперимента. Повышаю ставки и планирую просить у людей вызвать мне такси. Сложность в том, что телефон у меня как бы сел, а денег с собой нет. Прикидываю маршрут и проверяю в приложении стоимость: нужно уложиться в 5—10 рублей. Во всяком случае на такую сумму я бы сама отреагировала нормально. Выключаю телефон.

Замечаю на скамейке девушку лет 23—25. Подхожу и объясняю ситуацию. Предлагаю записать ее номер телефона и перевести деньги, когда смогу зарядить телефон. Девушка спокойно открывает приложение, вбивает нужный мне адрес. Ценник поездки — 5,1 рубля. Выжидаю: вдруг в последний момент сольется? Но нет! Я успеваю за секунду до того, как она нажмет кнопку «Заказать».

— И вы бы вот так доверились незнакомому человеку? — в моем голосе неприкрытое удивление.

— Ну да, — с улыбкой отвечает девушка.

Полина, если ты это читаешь: ты клевая!

Воодушевленная всеми историями щедрости за последние сутки, решаю испытать судьбу еще раз. На скамейке замечаю женщину лет 40 с телефоном в руках. Отлично! Обращаюсь с той же просьбой: нужно вызвать такси. На моих словах о вызове машины женщина открывает меню в телефоне… Но когда я говорю, что не смогу оплатить сразу, и предлагаю перевести деньги позже, то оказывается, что она всю жизнь ездит на машине. Приложения для вызова такси у нее нет, и помочь она не сможет. Возможно, свайпнула в телефоне она машинально. А может, я произвела не то впечатление.

Поэтому с такси, вот правда, как повезет. С рублем в метро гораздо проще — на заметку всем путешественникам.

Самое сложное во всех случаях — это решиться подойти и попросить, будь то рубль, два или десять. Но мне ни разу не сказали в ответ грубых слов или чего-то такого. Поэтому в следующий раз, если не смогу оплатить проезд в метро, не постесняюсь попросить помощи. И сама буду возить лишний жетон, а еще разменяю несколько купюр на монетки: мало ли кому-то пригодится.

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