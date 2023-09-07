Польский депутат о скандальном указе Лукашенко: Обязательно найдется решение, чтобы белорусы могли оставаться в Польше 3 7.09.2023, 11:48

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Павел Коваль

В Польше сейчас могут находиться более 300 тысяч граждан Беларуси.

Депутат Сейма Польши и вице-председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль убежден, что решение Лукашенко о запрете получения паспортов в дипломатических представительствах Беларуси за рубежом не помешает белорусам оставаться в Польше.

Бывший вице-министр иностранных дел прокомментировал последние нововведения Лукашенко в интервью «Радыё Свабода» во время экономического форума в Карпаче на юге Польши.

«Это исключительно техническое решение. Обязательно найдется решение, чтобы белорусы могли оставаться в Польше. Все, кто поддерживают свободную Беларусь, ждут конца режима Лукашенко. А он настанет. Давайте не думать о политике в Беларуси таким образом, что Лукашенко будет всегда. Эра Лукашенко закончится. Он потеряет свою власть вместе с Путиным, а возможно, и раньше. А белорусы, которые сегодня работают для Беларуси за рубежом, будут когда-нибудь создавать действительно свободную Беларусь».

С августа 2020-го количество граждан Беларуси, имеющих польские документы, выросло более чем втрое. По неформальным оценкам польских государственных органов, в Польше сейчас могут находиться более 300 тысяч граждан Беларуси.

В период с 10 августа 2020-го по 30 июня 2023-го года МИД Польши выдал гражданам Беларуси 52 436 гуманитарных виз, еще 113 906 виз — в рамках программы Poland Business Harbour, позволяющей фрилансерам, стартапам, малым и средним предприятиям оперативно переехать в Польшу.

«Наша помощь белорусам проистекает из двух вещей. Во-первых, из традиции. В Польше очень серьезная традиция поддержки эмиграции, оппозиционных кругов и тех, кого преследуют в своей стране. Это связано с традицией «Солидарности». Во-вторых, в Польше это делают и по принципиальным причинам. Мы обращаем особое внимание на образование молодой белорусской политической элиты. А в конце концов это будет выгодно и для Беларуси, и для Польши. Ведь если режим Лукашенко рухнет, то эти кадры будут играть очень важную роль», - заявил польский депутат.

Начиная с 2021-го года, польская сторона приняла 81 тысячу позитивных решений о выдаче вида на жительство для граждан Беларуси, еще 8500 человекам отказали в получении временного вида на жительство за тот же период. С 2021-го года белорусы стали самой крупной группой, подающей заявления о получении международной защиты в Польше.

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