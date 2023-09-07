В Минске прорвало трубу холодного водоснабжения 1 7.09.2023, 11:56

2,072

Жителям трех районов рекомендуют не пить воду из крана.

Вечером 6 сентября в районе здания на проспекте Независимости, 84/3 прорвало трубу метрового диаметра с холодной водой, сообщили в МЧС. Нарушалось водоснабжение в Партизанском, Первомайском и Советском районах столицы. Ночью уже 7 сентября подачу воды восстановили по обводным линиям.

«Организовывался подвоз питьевой воды. Пострадавших нет. Предполагаемая причина порыва — износ водовода», — рассказали в МЧС.

В Партизанском, Первомайском и Советском районах возможно ухудшение качества водоснабжения, сообщила санитарно-эпидемиологическая служба города Минска.

Сейчас «Минскводоканал» промывает трубы в зоне происшествия.

«Специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно со специалистами „Минскводоканал“, при получении информации об окончании работ по ликвидации аварии, планируется проведение отбора проб воды в зоне влияния для лабораторных исследований по показателям безопасности по химическому составу и показателям микробиологической безопасности», — проинформировали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».