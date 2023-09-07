Украинские бойцы уничтожили российский танк, который оккупанты «плохо спрятали»
- 7.09.2023, 11:57
Видео с Запорожского фронта.
Украинские пограничники показали, как вместе с артиллеристами ВСУ уничтожили танк российских оккупантов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
«Пока вы плохо прячет танк, мы хорошо прячем вас. Пограничники-аэроразведчики вместе с артиллеристами ВСУ успешно уничтожают вражескую технику на Запорожском направлении», - говорится в сообще