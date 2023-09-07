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«Искры летели, потом взрыв»: россияне рассказали об атаке дронов на Подмосковье

  • 7.09.2023, 12:14
«Искры летели, потом взрыв»: россияне рассказали об атаке дронов на Подмосковье

БПЛА устроили переполох в Раменском.

В Подмосковье россиянка пожаловалась на атаку беспилотников и рассказала, что долго не могла отойти от шока. В результате взрыва и падения обломков сбитого дрона в Раменском в ее квартире выбило окна.

Видео с девушкой выложили в одном из российских Telegram-каналов. На нем россиянка рассказала, как проснулась ночью от того, что в ее спальню вылетело окно вместе с рамой и приземлилось прямо на край кровати, где спала она с парнем, сообщает obozrevatel.com.

Девушка рассказала, что получила незначительные повреждения от вылетевшего из окон стекла.

«Искры летели, взрыв, очень испугалась. Подумала, что дом разрушается. Потом пришло понимание, что это был беспилотник», – рассказывает россиянка.

Как отмечают в российских Telegram-каналах, дрон был сбит в Раменском в 3:40 ночи. Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта «Жуковский». В результате падения фрагментов беспилотника выбило окна в нескольких квартирах многоэтажного дома и были повреждены несколько автомобилей.

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