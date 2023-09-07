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Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси увеличилась в три раза

  • 7.09.2023, 12:15
Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси увеличилась в три раза
иллюстративное фото

Данные Госпогранкомитета.

Очереди легковушек на въезд в Литву и Польшу за сутки увеличились в три раза, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

По состоянию на утро 7 сентября наибольшее количество легкового транспорта находится в очереди перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») — более 120 машин.

Очереди транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска: «Лаворишкес» ( «Котловка») — более 50, «Мядининкай» («Каменный Лог») — более 80, «Шальчининкай» («Бенякони») — свыше 70,  «Райгардас» («Привалка») — более 20.

Что касается грузовиков, то въезд в ЕС ожидают более 500 фур. Наибольшее скопление фиксируется перед пунктом пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»).

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