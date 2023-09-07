Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси увеличилась в три раза
- 7.09.2023, 12:15
Данные Госпогранкомитета.
Очереди легковушек на въезд в Литву и Польшу за сутки увеличились в три раза, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
По состоянию на утро 7 сентября наибольшее количество легкового транспорта находится в очереди перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») — более 120 машин.
Очереди транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска: «Лаворишкес» ( «Котловка») — более 50, «Мядининкай» («Каменный Лог») — более 80, «Шальчининкай» («Бенякони») — свыше 70, «Райгардас» («Привалка») — более 20.
Что касается грузовиков, то въезд в ЕС ожидают более 500 фур. Наибольшее скопление фиксируется перед пунктом пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»).