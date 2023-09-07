Надутый индюк Сергей Романов, planeta.press

7.09.2023, 12:18

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Зачем Путин хамит Эрдогану.

И кто тут у нас султан? Дряхлеющий российский Акелла снова распушил хвост и решил показать россиянам свое умение говорить «нет». В качестве первой «жертвы» выбран президент Турции Эрдоган. Та самая Турция, в которой больше нуждается сама Россия.

А что еще Путину делать? Все время надувают «западные партнеры». Он об этом и Эрдогану сказал. Даром, что Турция – это тоже «западный партнер». С 1952 года член НАТО. Года, в котором, к сожалению, для человечества, родился Путин. Такой вот надутый индюк.

А сейчас он упражняется в «отнекиваньях» президенту Турции.

Не самое умное решение в условиях, когда товарооборот между двумя странами составляет, ни много, ни мало, $100 млрд.

И дело не только в сухих цифрах. Россия, что бы ни говорили, в Кремле оказалась в изоляции. Турция уже отказала в Москве в строительстве газового хаба. Переговоры Путина с Эрдоганом вообще оказались одним сплошным провалом.

А Путин давит на «зерно». В условиях, когда у него практически не осталось вариантов повышения ставок.

Тогда как на фронтах тоже проблемы. ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении – так называемую «линию Суровикина» («генерал Армагеддон», если судить по фотографиям, жив-здоров, но в опале). А готовиться режиму к пусть оперетточным, но «выборам» нужно. Как вам – от ворот порот басурману из враждебного блока НАТО.

Все это ложится в канву усилий Кремля о вытягивании из нафталина образа энергичного политика. В то же время, за решением своих внутренних вопросов Кремль обижает Эрдогана, который всерьез намерен играть роль посредника между Украиной и Россией.

С «Зерновым коридором» мы Турции отказываем, больше мы им ничем помочь не можем. Не считать же торгово-экономическими связями наплыв вечно пьяных российских туристов. Будто с другими у турецких пляжей дефицит. Туда же и параллельный импорт и вообще вопрос санкций, под которыми Россия находится, а Турция – нет.

Но позицию стронгмена, почему-то, занимает именно Путин. И Единый день голосования отнюдь не завершает электоральный цикл в РФ. Это всего лишь приквел к выборам, собственно, президента России. И остается только догадываться, насколько обескровленным режим подойдет к 2024 году, когда те состоятся.

Игра на камеру усугубит никуда не девшиеся проблемы с девальвацией рубля. Да там, что анекдотичная история с «зависшими» рупиями покажется Кремлю периодом процветания российской экономики.

Блокада Черного моря, говорите? Тогда как Турция контролирует Босфор и Дарданеллы. При том, что Украина последовательно уничтожает Черноморский флот России с помощью успешных операций.

Запаса прочности на продолжительную войну нет. И дешевые телешоу с упором на внутреннюю аудиторию никак не помогут в условиях международной изоляции и экономической слабости.

А Эрдоган, которые свои выборы в этом году выиграл, такого не простит. И у него точно будет чем надавить на распухшее эго президента России. И тому придется выдумывать новое слово на замену уже всем надоевшему «надули». Пока россиянам не надоело, почему их нацлидера постоянно «надувают».

Сергей Романов, planeta.press

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