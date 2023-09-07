Яблоки в Беларуси стали вдвое дороже бананов 7.09.2023, 12:23

Откуда такие цены?

В начале лета яблоки были доступны для белорусов: кило обходилось примерно в 2-3 рубля. Казалось бы, в сентябре стоимость должна снизиться. Но не тут-то было.

В Беларуси, судя по всему, рванули цены на яблоки. Очень популярные в народе плоды стали такими дорогими, что позволить их себе можно разве что с аванса или зарплаты.

Читатель портала Tochka.by прислал в редакцию фото из супермаркета «Евроопт» в Минске. Он пожаловался, что в ассортименте не нашел белорусских яблок, а импортные стоят «как крыло от самолета».

«Яблоки по шесть рублей и дороже. Ладно, если бы зимой, но в начале осени... Откуда такие цены? И почему нет белорусских яблок?» – задался он риторическим вопросом.

Почем нынче яблочко

К примеру, яблоко сорта «Джонагоред» из Польши стоит в магазине торговой сети 5,29 рубля.

Азербайджанское яблоко «Голден Делишес» продают по 5,79 рубля за кило.

Российское яблоко «Гала» стоит 5,15 рубля, а «Гренни Смит» – 8,59 рубля.

Примечательно, что рядом лежат импортные бананы – эквадорская «экзотика» продается по 4,19 рубля за кило.

А что с ценами в доставке?

Надо отметить, что в «Е-доставке» белорусские яблоки есть и стоят они гораздо дешевле импортных.

К примеру, кило «Антоновки» продают по 2,59 рубля за кило. За местное зеленое яблоко просят 2,72 рубля.

Польское «Мутсу» продают по 8,20 рубля. Есть и рекордсмен по стоимости – нидерландское яблоко «Канзи» по 16,99 рубля.

В доставке «Алми» мы нашли только два вида яблок, и оба местные. Белорусское зеленое стоит по 3,14 рубля, есть и дешевле – по 2 рубля.

В доставке Green на момент написания публикации было восемь видов яблок. От местного «Лучезарного» по 1,99 рубля до импортного «Мутсу» по 8,60 рубля.

Почему дорожают яблоки?

Влиять на рост стоимости яблок могут разные факторы, в том числе сразу несколько одновременно. В том числе и неурожай.

Многие белорусские фермеры отмечают, что в этом году сады много болели, на урожайности сказалась и засушливая первая половина лета.

Также отметим, что правительство Беларуси с августа 2023 года ввело запрет на ввоз в страну польских яблок. Эта мера принята в рамках контрсанкций Минска против «недружественных стран».

Продуктовое эмбарго продлено до 31 декабря 2023 года включительно.

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