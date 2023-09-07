В Беларуси запретили продавать еще один вид медовухи из России 2 7.09.2023, 12:32

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В ней нашли недопустимые добавки.

В Беларуси ввели запрет на поставку и продажу двух видов алкоголя — пивного напитка и медовухи российских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта.

Под запрет попал напиток, изготовленный на основе пива, «MAX&JACK´S MANGO LYCHEE» нефильтрованный производства «Московской пивоваренной компании».

Причина — при производстве применялись заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки — красители желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» (Е110).

Под запрет также попала российская медовуха White Phoenix со вкусом «лимон-лайм» фильтрованная непастеризованная производства российской компании «Фонте» под контролем ООО «Сидр Хаус».

В результате испытаний медовухи было обнаружено наличие не указанных в маркировке недопустимых пищевых добавок — консервантов сорбиновой кислоты и сернистой кислоты (диоксид серы).

Напомним, этим летом под запрет в Беларуси попали еще два вида российской медовухи — одна из них медовуха с аналогичным названием White Phoenix, но от российской фирмы «Медоварня традиции предков» из Курска. А также медовуха «Классическая» от ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков „КАСКАД“».

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