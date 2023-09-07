Пригожин опозорился на банкете в Кремле 2 7.09.2023, 12:43

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Иосиф Пригожин

Продюсера приняли за главаря ЧВК «Вагнер».

Над российским продюсером Иосифом Пригожиным изрядно поиздевались после смерти основателя террористической организации ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Продюсера, которого нередко принимали за Евгения Пригожина, преследовали неприятности еще задолго до смерти террориста, пишет glavred.info со ссылкой на российские СМИ.

Продюсер откровенно рассказал, что еще во времена, когда Евгений Пригожин был только ресторатором, продюсер угодил в весьма неловкую ситуацию.

«Это было в Кремле. Шло чествование. Я пришел в банкетный зал, сидел с выдающейся Майей Плисецкой. Мстислав Леопольдович Ростропович сидел с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, был принц Монако и еще какие-то люди. И Мстислав Леопольдович весь вечер говорил: «Спасибо Евгению Пригожину за сегодняшний банкет. Красивое мероприятие…», - рассказал Пригожин, отметив, что его еще тогда путали с террористом.

Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.

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