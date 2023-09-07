закрыть
7 сентября 2023, четверг, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержан программист, который «не дослушал» милиционеров по телефону

7
  • 7.09.2023, 12:52
  • 7,546
В Минске задержан программист, который «не дослушал» милиционеров по телефону

Лукашистов обидело, что с ними «грубо разговаривали» и «положили трубку».

Лукашисты задержали минского программиста, который не захотел общаться с милиционерами по телефону.

Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

На видео задержанный говорит, что не дослушал звонок милиционеров.

«Сегодня днем мне позвонили сотрудники милиции, представились. Я их не дослушал, в грубой форме ответил и положил трубку. После чего был задержан», – говорит мужчина. Он также добавил, что участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин