В Минске задержан программист, который «не дослушал» милиционеров по телефону 7 7.09.2023, 12:52

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Лукашистов обидело, что с ними «грубо разговаривали» и «положили трубку».

Лукашисты задержали минского программиста, который не захотел общаться с милиционерами по телефону.

Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

На видео задержанный говорит, что не дослушал звонок милиционеров.

«Сегодня днем мне позвонили сотрудники милиции, представились. Я их не дослушал, в грубой форме ответил и положил трубку. После чего был задержан», – говорит мужчина. Он также добавил, что участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

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