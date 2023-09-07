В Минске задержан программист, который «не дослушал» милиционеров по телефону

В Минске задержан программист, который «не дослушал» милиционеров по телефону7
- 7.09.2023, 12:52
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Лукашистов обидело, что с ними «грубо разговаривали» и «положили трубку».
Лукашисты задержали минского программиста, который не захотел общаться с милиционерами по телефону.
Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
На видео задержанный говорит, что не дослушал звонок милиционеров.
«Сегодня днем мне позвонили сотрудники милиции, представились. Я их не дослушал, в грубой форме ответил и положил трубку. После чего был задержан», – говорит мужчина. Он также добавил, что участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.