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«Тут, наверное, золотое кольцо идет в комплекте»

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  • 7.09.2023, 13:05
  • 3,146
«Тут, наверное, золотое кольцо идет в комплекте»

В белорусском магазине заметили 150 граммов еды за 94 рубля.

Гурманы в пятом поколении, вы и так знаете, как это есть. Вопрос ко всем остальным: что можно продавать за 94 рубля в подарочной упаковке, если там всего 150 граммов? Эта коробка найдена в отделе со специями между демократичным лавровым листом и томатным соусом, пишет Onliner.by.

«Тут, наверное, золотое кольцо идет в комплекте (на упаковке оно же есть)», — дают наводку читатели.

Внутрь картона цивилизованно посмотреть нельзя, на нем антикражная метка. Этикетка говорит, что там два соуса с трюфелем и оливковое масло с трюфелем, все сделано в Италии. Еще с обратной стороны упаковки пишут, что это «подарок для гурманов».

На сайте компании больше десятка видов таких наборов, делают даже трюфельное пиво. Это не санкционка, в магазины такое везти можно.

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