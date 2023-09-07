Художница-ябатька обиделась на лукашистов 7.09.2023, 13:23

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Оказалось, ее «творчество» никому не нужно.

Художница-ябатька Светлана Жигимонт обиделась на то, что лукашенковской администрации не нужны ее работы.

Пост с жалобами женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

«Меня занесли в стоп-лист, — считает художница. — Работы из серии «Противостояние» («Женский марш» и «Девятое августа») государством не приобретены, «Сказка-быль о Беларуси» куплена за смехотворную унизительную сумму. Все просьбы о проведении моей выставки «Человеческий фактор» в других городах РБ за государственный счет проигнорированы», — сетует она и требует денег.

«А провести выставку стоит денег. Например, на выставку «Человеческий фактор» было потрачено 25 000 рублей (аренда зала, каталоги, реклама, перевозка, рамы), теперь будет еще дороже. Но при этом по городам и весям за государственный счет провезли ящик на курьих ножках и другой кал, который выиграл призы на очередном дебильном биеннале», — обижается автор картин на злобу диктатурного дня.

Кроме того, по словам художницы, журналисты государственных СМИ берут у нее интервью, но не публикуют и не дают их в эфир.

«Из последнего: интервью для агентства «Минск-новости» не вышло, интервью для канала Беларусь-4 не вышло, еще кое-что, о чем я не буду рассказывать, чтобы не подставить последних из могикан, смелых и идейных журналистов», — привела примеры художница.

Напомним: художница Светлана Жигимонт прослыла пропагандистскими работами, написанными после 2020 года. Кроме того, она писала на тему действий России в Украине. Светлана Жигимонт также известна и как доносчица. Так, в этом году она донесла на одного из жителей Минска, которого заподозрила в «бандеровских» взглядах из-за того, что в его машине играла украинская музыка.

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